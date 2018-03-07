Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 7 марта, у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 152 км на северо-запад от города Пангаи. Очаг землетрясения залегал на глубине 200,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жители королевства Тонга приходят в себя после удара тропического циклона "Гита", который стал самым разрушительным стихийным бедствием за последние 60 лет.