Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

09:41, 7 марта 2018
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На Закарпатье ожидаются сильные осадки.

Украинцев предупреждают о гололеде / УНИАН
Украинцев предупреждают о гололеде / УНИАН

Сегодня, 7 марта, в Украине ожидается гололедица.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +1°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 7 марта на дорогах страны гололедица. Кроме того, в Закарпатской области ожидаются сильные осадки.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, 7 марта Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет. В частности, на западе пройдут дожди, температура до +5°.

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