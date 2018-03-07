Синоптики предупреждают о гололедице в Украине
09:41, 7 марта 2018
49
На Закарпатье ожидаются сильные осадки.
Сегодня, 7 марта, в Украине ожидается гололедица.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +1°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 7 марта на дорогах страны гололедица. Кроме того, в Закарпатской области ожидаются сильные осадки.
Напомним, 7 марта Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет. В частности, на западе пройдут дожди, температура до +5°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+4°... +1°
-
Днепропетровск+4°... 0°
-
Донецк+4°... +2°
-
Житомир+3°... 0°
-
Запорожье+6°... +1°
-
Ивано-Франковск+3°... -2°
-
Киев+1°... -1°
-
Кировоград+2°... 0°
-
Луганск+3°... +2°
-
Луцк+5°... -1°
-
Львов+3°... -2°
-
Николаев+5°... +1°
-
Одесса+10°... 0°
-
Полтава+1°... -1°
-
Ровно+3°... -1°
-
Симферополь+16°... +4°
-
Сумы-2°... -3°
-
Тернополь+2°... -1°
-
Харьков+1°... -1°
-
Херсон+10°... +1°
-
Хмельницкий+3°... -1°
-
Черкассы+1°... 0°
-
Чернигов-1°... -5°
-
Черновцы+3°... -1°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 65 %
Давление: 748 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 06:33
Закат 18:08
Видимость: 11 км
Фаза луны:
Лента новостей