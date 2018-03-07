Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

На Закарпатье ожидаются сильные осадки.

Украинцев предупреждают о гололеде / УНИАН

Сегодня, 7 марта, в Украине ожидается гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 7 марта на дорогах страны гололедица. Кроме того, в Закарпатской области ожидаются сильные осадки.

Укргидрометцентр

Напомним, 7 марта Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет. В частности, на западе пройдут дожди, температура до +5°.