В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +1°

08:30, 7 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 марта, в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:32, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в Украине Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет.

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