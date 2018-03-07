В Украине сегодня пройдут дожди и снег, во всех областях потеплеет (карта)

08:00, 7 марта 2018
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На юге до +14°.

В Украине сегодня ожидаются снегопады и дожди / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются снегопады и дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет.

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На востоке пройдет снег, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +14°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +5°.

В северных областях снегопады. Температура до +1°. В центре пройдут дожди и снег, температура до +3°.

Прогноз на 7 марта / УНИАН
Прогноз на 7 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, — к ухудшению погоды.

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