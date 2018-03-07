В Украине сегодня пройдут дожди и снег, во всех областях потеплеет (карта)
08:00, 7 марта 2018
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На юге до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет.
Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
На востоке пройдет снег, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +14°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +5°.
В северных областях снегопады. Температура до +1°. В центре пройдут дожди и снег, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, — к ухудшению погоды.
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Погода в Украине
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Винница+4°... +1°
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Днепропетровск+4°... 0°
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Донецк+4°... +2°
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Житомир+3°... 0°
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Запорожье+6°... +1°
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Ивано-Франковск+3°... -2°
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Киев+1°... -1°
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Кировоград+2°... 0°
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Луганск+3°... +2°
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Луцк+5°... -1°
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Львов+3°... -2°
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Николаев+5°... +1°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+1°... -1°
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Ровно+3°... -1°
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Симферополь+16°... +4°
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Сумы-2°... -3°
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Тернополь+2°... -1°
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Харьков+1°... -1°
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Херсон+10°... +1°
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Хмельницкий+3°... -1°
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Черкассы+1°... 0°
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Чернигов-1°... -5°
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Черновцы+3°... -1°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 65 %
Давление: 748 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 06:33
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Видимость: 11 км
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