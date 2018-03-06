В Киеве завтра пройдет снег, температура до +1°

17:00, 6 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.

В столице завтра ожидается снегопад / УНИАН
В столице завтра ожидается снегопад / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 марта, в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:32, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в Украине Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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