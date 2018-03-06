Завтра Украину накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)

16:30, 6 марта 2018
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На юге днем до +14°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта в Украине Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет.

Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

На востоке пройдет снег, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +14°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +5°.

В северных областях снегопады. Температура до +1°. В центре пройдут дожди и снег, температура до +3°.

Согласно народному прогнозу, 7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, — к ухудшению погоды.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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