Завтра Украину накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)
16:30, 6 марта 2018
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На юге днем до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта в Украине Украину накроют дожди и снег, во всех областях потеплеет.
Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
На востоке пройдет снег, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +14°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +5°.
В северных областях снегопады. Температура до +1°. В центре пройдут дожди и снег, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, — к ухудшению погоды.
Прогноз погоды в Украине на среду, 7 марта
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Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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