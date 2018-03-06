Завтра в некоторых южных районах ожидается резкое потепление до 15 градусов – синоптик
В Киеве в среду дождь и мокрый снег, порывистый ветер, ночью -1-3 градуса, днем около нуля.
Завтра, 7 марта, в Крыму и в южных районах Одесской области ожидается +10+15 градусов.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, большинство Украины в течение дня покажет на своих термометрах 4 мороза-4 тепла.
В Киеве сегодня без осадков, температура до -1°
Холоднее будет на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине: ночью ожидается 7-12 градусов мороза. Однако днем температура поднимется до 0-4 градусов мороза.
«Оптимистическая картина потепления завтра намокнет от атмосферных фронтов. 7-го марта в Украине - дожди и мокрый снег. Плюс порывистый ветер. А в восточных областях, на Юге, в Днепре, Полтаве и их окрестных районах - до сильного, штормового. Гололед!», – пишет Диденко.
В Киеве в среду дождь и мокрый снег, порывистый ветер, ночью -1-3 градуса, днем около нуля.
"В условиях повышения температуры и появления первых дождей начинаются интенсивнее процессы ранней весны, какие красивые на фото, но могут быть реально опасными. Сосульки, проталины на речном или прудовом льду, схождения глыб льда и массивов снега с крыш, ледяные гигантские лужи, под которыми не видно ужасных ям на дорогах... Поэтому радуемся потеплению и даже дождям с ветром, которые ускоряют настоящую весну, но особая осторожность", – предупреждает синоптик.
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