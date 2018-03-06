В Чили произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Вальенар.

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Во вторник, 6 марта, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 91 км на северо-запад от города Вальенар. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее погибли не менее 80 человек.