В Чили произошло мощное землетрясение

15:36, 6 марта 2018
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Вальенар.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 6 марта, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В Японии началось извержение вулкана Симмоэ

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 91 км на северо-запад от города Вальенар. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее погибли не менее 80 человек.

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