Девять человек стали жертвами схода лавин во Франции

В департаменте Приморские Альпы погибли пять лыжников, один пропал без вести.

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На прошлой неделе во Франции лавины унесли жизни девяти человек.

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Так, 2 марта в департаменте Приморские Альпы погибли пять лыжников, один пропал без вести. На следующий день в коммуне Араньюэт на границе Франции и Испании снег накрыл группу из пяти человек, двое скончались, передает Euronews.

4 марта в результате схода двух лавин в департаменте Верхняя Савойя также погибли люди. В коммуне Самуэн в снежной ловушке оказалась супружеская пара: женщина была доставлена в госпиталь, ее мужа не обнаружили. В долине Шамони снегом накрыло группу бельгийских лыжников с инструктором. Один из них скончался.

Из-за схода лавины со склона Эгюйетт-де-Позетт также погиб отдыхающий.

Напомним, жертвами схода снежной лавины на севере Италии стали два человека. Трое профессиональных альпинистов совершали восхождение на гору Гриньета в районе Лекко, где сошла лавина.