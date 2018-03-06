Девять человек стали жертвами схода лавин во Франции

14:44, 6 марта 2018
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В департаменте Приморские Альпы погибли пять лыжников, один пропал без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На прошлой неделе во Франции лавины унесли жизни девяти человек.

Во Франции на горнолыжных курортах погибли четыре человека

Так, 2 марта в департаменте Приморские Альпы погибли пять лыжников, один пропал без вести. На следующий день в коммуне Араньюэт на границе Франции и Испании снег накрыл группу из пяти человек, двое скончались, передает Euronews.

4 марта в результате схода двух лавин в департаменте Верхняя Савойя также погибли люди. В коммуне Самуэн в снежной ловушке оказалась супружеская пара: женщина была доставлена в госпиталь, ее мужа не обнаружили. В долине Шамони снегом накрыло группу бельгийских лыжников с инструктором. Один из них скончался.

Из-за схода лавины со склона Эгюйетт-де-Позетт также погиб отдыхающий.

Напомним, жертвами схода снежной лавины на севере Италии стали два человека. Трое профессиональных альпинистов совершали восхождение на гору Гриньета в районе Лекко, где сошла лавина.

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