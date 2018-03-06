В Шанхае зафиксировали самый теплый день за 86 лет
13:54, 6 марта 2018
85
Местами столбик термометра поднялся до +25,8°.
В Шанхае (Китай) день 4 марта стал самым теплым за 86 лет.
Декабрь в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет
В некоторых районах города температура достигала 23,5°, что уступает лишь температуре в 24,8°, зафиксированной 4 марта 1932 года, передет Синьхуа.
В полдень температура воздуха в городе быстро возросла, в пригородном районе Цзядин она достигла даже +25,8°.
Напомним, 21 февраля в Нью-Йорке был побит температурный рекорд 88-летней давности. Так, температура поднялась до +25,6°, предыдущий рекорд +20°, был установлен в 1930 году.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница-4°... -6°
-
Днепропетровск-3°... -5°
-
Донецк0°... -2°
-
Житомир-3°... -6°
-
Запорожье0°... -4°
-
Ивано-Франковск-3°... -5°
-
Киев-5°... -7°
-
Кировоград-5°... -6°
-
Луганск-2°... -3°
-
Луцк-2°... -6°
-
Львов-3°... -8°
-
Николаев0°... -4°
-
Одесса-3°... -7°
-
Полтава-6°... -7°
-
Ровно-4°... -6°
-
Симферополь+13°... +1°
-
Сумы-5°... -7°
-
Тернополь-4°... -6°
-
Харьков-6°... -7°
-
Херсон+1°... -3°
-
Хмельницкий-4°... -7°
-
Черкассы-4°... -6°
-
Чернигов-4°... -7°
-
Черновцы-3°... -6°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, снег с дождем
Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 86 %
Давление: 756 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:13
Закат 19:21
Фаза луны:
Лента новостей