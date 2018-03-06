В Шанхае зафиксировали самый теплый день за 86 лет

13:54, 6 марта 2018
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Местами столбик термометра поднялся до +25,8°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Шанхае (Китай) день 4 марта стал самым теплым за 86 лет.

Декабрь в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет

В некоторых районах города температура достигала 23,5°, что уступает лишь температуре в 24,8°, зафиксированной 4 марта 1932 года, передет Синьхуа.

В полдень температура воздуха в городе быстро возросла, в пригородном районе Цзядин она достигла даже +25,8°.

Напомним, 21 февраля в Нью-Йорке был побит температурный рекорд 88-летней давности. Так, температура поднялась до +25,6°, предыдущий рекорд +20°, был установлен в 1930 году.

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