В Европе устроили флешмоб снеговиков (фото, видео)

Жители заметенной Европы ищут позитив в непогоде и устроили в соцсетях флешмоб снеговиков.

Well what else you gonna do when your going stir crazy at home with loads of snow and an oversized icicle!!! #snowday3 #snowmanchallenge #snowunicorn #beastfromtheast pic.twitter.com/P3IzIwxack