В Европе устроили флешмоб снеговиков (фото, видео)
12:34, 6 марта 2018
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Пользователи соцсетей соревнуются, чье произведение оригинальнее.
Жители заметенной Европы ищут позитив в непогоде и устроили в соцсетях флешмоб снеговиков.
Well what else you gonna do when your going stir crazy at home with loads of snow and an oversized icicle!!! #snowday3 #snowmanchallenge #snowunicorn #beastfromtheast pic.twitter.com/P3IzIwxack— begone (@begone__) March 2, 2018
12 foot snowman built by @Matthew27917871 in Tipperary! Love the cone hat! @CorksRedFM #StormEmma #snowmanchallenge #BeastoftheEast #Snowmageddon #Tipperary #RedFm pic.twitter.com/Upm4yap7Ul— Maire Ryan (@MaireRyan7) March 2, 2018
Флешмоб устроили после того, как Европа оказалась в плену "Зверя с Востока" - так прозвали циклон, принесший аномальные холода и снегопады. Пользователи соревнуются, чье произведение оригинальнее, говорится в сюжете ТСН.
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