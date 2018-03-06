В Европе устроили флешмоб снеговиков (фото, видео)

12:34, 6 марта 2018
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Пользователи соцсетей соревнуются, чье произведение оригинальнее.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жители заметенной Европы ищут позитив в непогоде и устроили в соцсетях флешмоб снеговиков.

Флешмоб устроили после того, как Европа оказалась в плену "Зверя с Востока" - так прозвали циклон, принесший аномальные холода и снегопады. Пользователи соревнуются, чье произведение оригинальнее, говорится в сюжете ТСН.

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