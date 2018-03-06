В Европе устроили флешмоб снеговиков (фото, видео)

Пользователи соцсетей соревнуются, чье произведение оригинальнее.

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Жители заметенной Европы ищут позитив в непогоде и устроили в соцсетях флешмоб снеговиков.

Well what else you gonna do when your going stir crazy at home with loads of snow and an oversized icicle!!! #snowday3 #snowmanchallenge #snowunicorn #beastfromtheast pic.twitter.com/P3IzIwxack — begone (@begone__) March 2, 2018

Флешмоб устроили после того, как Европа оказалась в плену "Зверя с Востока" - так прозвали циклон, принесший аномальные холода и снегопады. Пользователи соревнуются, чье произведение оригинальнее, говорится в сюжете ТСН.