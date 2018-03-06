Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее возросло до 80 человек
11:42, 6 марта 2018
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Более 150 тысяч человек остались без крыши над головой.
В результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее погибли не менее 80 человек.
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Землетрясение, которое произошло на прошлой неделе, стало самым сильным за последнее столетие, сообщает Euronews.
Более 150 тысяч человек остались без крыши над головой и доступа к питьевой воде. 4 марта на острове были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6. Эпицентр находился в 102 км к западу от города Менди.
Напомним, во вторник, 6 марта, у берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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