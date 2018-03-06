Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

10:50, 6 марта 2018
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Лавинная опасность сохранится 6-7 марта.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение ближайших дней в Карапатах ожидается лавинная опасность.

В Киеве сегодня без осадков, температура до -1°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6-7 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Лавинная опасность в Украине / Укргидрометцентр
Лавинная опасность в Украине / Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 6 марта в Украине потеплеет, практически без осадков.

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