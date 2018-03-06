Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Индии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 6 марта, у берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 151 км на северо-запад от острова Mohean. Очаг землетрясения залегал на глубине 83,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0. В столице Мехико прозвучал сигнал тревоги, однако подземные толчки не ощущались.