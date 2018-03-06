У берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 5,1
09:33, 6 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 6 марта, у берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали более 30 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 151 км на северо-запад от острова Mohean. Очаг землетрясения залегал на глубине 83,3 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0. В столице Мехико прозвучал сигнал тревоги, однако подземные толчки не ощущались.
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