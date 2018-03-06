В Киеве сегодня без осадков, температура до -1°

В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 марта в Киеве без осадков, температура до -4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер юго-восточный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:34, а зайдет в 17:45.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 марта в Украине потеплеет, практически без осадков.

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