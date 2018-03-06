Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)

08:01, 6 марта 2018
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На юге днем до +10°.

В Украине начинается потепление / УНИАН
В Украине начинается потепление / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 марта в Украине потеплеет, практически без осадков.

Погода на неделю: в Украину придет долгожданное потепление (карта)

На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до -4°.

В северных областях переменная облачность. Температура до -7°. В центре местами пройдет снег, температура до -7°.

Прогноз на 6 марта / УНИАН
Прогноз на 6 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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