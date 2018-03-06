Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)
08:01, 6 марта 2018
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На юге днем до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 марта в Украине потеплеет, практически без осадков.
Погода на неделю: в Украину придет долгожданное потепление (карта)
На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до -4°.
В северных областях переменная облачность. Температура до -7°. В центре местами пройдет снег, температура до -7°.
Согласно народному прогнозу, 6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+1°... -2°
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Днепропетровск0°... -5°
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Донецк+2°... -9°
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Житомир+1°... -1°
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Запорожье+2°... -3°
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Ивано-Франковск+2°... -4°
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Киев0°... -2°
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Кировоград0°... -3°
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Луганск-2°... -9°
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Луцк+2°... 0°
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Львов+2°... -3°
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Николаев+3°... -1°
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Одесса+5°... +1°
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Полтава-3°... -7°
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Ровно+2°... -1°
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Симферополь+10°... +3°
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Сумы-5°... -8°
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Тернополь+1°... -2°
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Харьков-4°... -9°
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Херсон+3°... -1°
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Хмельницкий+3°... -1°
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Черкассы-3°... -4°
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Чернигов-2°... -5°
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Черновцы+2°... -2°
Виргиния, США
- 4 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -4 °
Влажность: 79 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 75 %
Восход: 06:35
Закат 18:07
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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