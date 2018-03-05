В Киеве завтра без осадков, днем температура до -1°
17:00, 5 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 марта в Киеве без осадков, температура до -4°.
Погода на неделю: в Украину придет долгожданное потепление (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер юго-восточный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:34, а зайдет в 17:45.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 марта в Украине потеплеет, практически без осадков.
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Винница-1°... -8°
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Днепропетровск-3°... -15°
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Донецк-3°... -15°
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Запорожье-1°... -11°
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Ивано-Франковск-1°... -8°
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Киев-1°... -11°
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Кировоград-3°... -14°
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Луганск-5°... -10°
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Луцк0°... -5°
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Львов0°... -6°
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Николаев0°... -9°
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Одесса+1°... -8°
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Полтава-4°... -15°
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Сумы-5°... -17°
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Тернополь-3°... -7°
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Харьков-4°... -16°
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Херсон-1°... -7°
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Ясно и безоблачно
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Давление: 758 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:36
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