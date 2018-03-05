Морозы наконец отступают: завтра в Украине потеплеет, однако местами еще пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 5 марта 2018
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На юге ожидается плюсовая температура.

Завтра в Украине потеплеет / flickr.com/photos/pixelrn
Завтра в Украине потеплеет / flickr.com/photos/pixelrn

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 марта в Украине потеплеет, практически без осадков.

Погода на неделю: в Украину придет долгожданное потепление (карта)

На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до -4°.

В северных областях переменная облачность. Температура до -7°. В центре местами пройдет снег, температура до -7°.

Согласно народному прогнозу, 6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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