В США девять человек погибли из-за шторма
15:36, 5 марта 2018
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Более полутора миллиона человек остались без света.
Жертвами шторма, который обрушился на США, стали девять человек.
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Из-за непогоды более полутора миллиона человек остались без света, говорится в сюжете ТСН.
Шторм вызвал сильные наводнения в нескольких городах, а сильный ветер повалил деревья и пообрывал линии электропередач. Над тем, чтобы восстановить электричество в пострадавших от непогоды регионах, работают десятки тысяч специалистов.
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Напомним, минимум 10 человек погибли в Великобритании из-за сильных метелей.
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