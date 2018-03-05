В США девять человек погибли из-за шторма

Более полутора миллиона человек остались без света.

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Жертвами шторма, который обрушился на США, стали девять человек.

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Из-за непогоды более полутора миллиона человек остались без света, говорится в сюжете ТСН.

Шторм вызвал сильные наводнения в нескольких городах, а сильный ветер повалил деревья и пообрывал линии электропередач. Над тем, чтобы восстановить электричество в пострадавших от непогоды регионах, работают десятки тысяч специалистов.

Напомним, минимум 10 человек погибли в Великобритании из-за сильных метелей.