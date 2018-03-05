Жертвами непогоды в Великобритании стали не менее 10 человек

Непогода сильно повлияла на движение транспорта.

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Минимум 10 человек погибли в Великобритании из-за сильных метелей.

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Чаще всего причиной гибели людей становились ДТП и сильные морозы.

Непогода оказала влияние различной степени на воздушные и железнодорожные перевозки, а также на автомобильное движение, сообщает Синьхуа.

Напомним, из-за мощного тропического циклона "Гита" в нескольких районах Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение.