Жертвами непогоды в Великобритании стали не менее 10 человек

14:35, 5 марта 2018
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Непогода сильно повлияла на движение транспорта.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Минимум 10 человек погибли в Великобритании из-за сильных метелей.

Шторм в Новой Зеландии привел к туристическому коллапсу: дороги размыло, сотни туристов не могут выехать (фоторепортаж)

Чаще всего причиной гибели людей становились ДТП и сильные морозы.

Непогода оказала влияние различной степени на воздушные и железнодорожные перевозки, а также на автомобильное движение, сообщает Синьхуа.

Напомним, из-за мощного тропического циклона "Гита" в нескольких районах Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение.

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