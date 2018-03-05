Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

13:42, 5 марта 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 5-6 марта в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5-6 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Лавинная опасность в Капатах / Укргидрометцентр
Лавинная опасность в Капатах / Укргидрометцентр

Напомним, в Луганской области 5 населенных пунктов остаются без электроснабжения из-за непогоды.

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