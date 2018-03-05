Погода на неделю: в Украину придет долгожданное потепление (карта)

На юге столбик термометра поднимется до +13°.

На этой неделе в Украине потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, пройдут дожди и снег.

В понедельник в Украине без осадков. На севере до -17°, в центре и на востоке до -15°. На западе столбик термометра опустится до -8°, на юге до -12°.

Прогноз на 5 марта / УНИАН

Во вторник, 6 марта, в Украине местами пройдет снег и потеплеет. На севере до -10°.

Прогноз на 6 марта / УНИАН

В среду, 7 марта, практически по всей стране ожидаются дожди и снег. Холоднее всего будет на западе - до 6°. В остальных регионах до -5°.

Прогноз на 7 марта / УНИАН

В четверг без осадков. Ночью по стране -5°…+1°, днем на юге до +13°.

Прогноз на 8 марта / УНИАН

В пятницу практически без осадков. На востоке до -7°, в остальных регионах -8°...0°.

Прогноз на 9 марта / УНИАН

10 и 11 марта в Украине местами пройдет снег. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -7°, на остальной территории -6°…+1°. Днем температура по стране 0°...+11°. В воскресенье ночью на востоке до -6°, днем в Украине от -2° до +13°.

Прогноз на 10 марта / УНИАН

Прогноз на 11 марта / УНИАН

Народный прогноз

5 марта - если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу. 6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

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7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, — к ухудшению погоды.

8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет — к сухой погоде. 9 марта: если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.

10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление. 11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

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