В результате схода лавины во Франции погибли четыре человека

Еще один человек пострадал.

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Четыре человека стали жертвами схода лавины в местечке Антрон во французском департаменте Приморские Альпы, один человек пострадал.

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Еще один человек числится пропавшим без вести, передает Синьхуа со ссылкой на местную жандармерию.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники жандармерии и пожарной охраны. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Напомним, жертвами схода снежной лавины на севере Италии стали два человека.