В Луганской области из-за непогоды обесточены 5 населенных пунктов

Движение автомобильного транспорта на автодорогах страны обеспечено.

Из-за непогоды пять населенных пунктов остаются без света / Фото УНИАН

В Луганской области 5 населенных пунктов остаются без электроснабжения из-за непогоды.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра), из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 5 населенных пунктов в Луганской области", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах страны обеспечено.

Напомним, в понедельник, 5 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране без осадков.