Циклон покинул Украину: синоптики рассказали, какая погода воцарится в преддверии 8 Марта (видео)

09:09, 5 марта 2018
441

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать украинцам на этой неделе.

Циклон, засыпавший Украину снегом на выходных, покинул ее пределы. Сейчас осадки прекратились.

Понедельник, 5 марта, обещает быть морозным и солнечным, а уже со вторника синоптики прогнозируют настоящую оттепель.

В южных и западных областях температура поднимется до +4°С. Туристов предупреждают о высокой вероятности схода лавин в Карпатах.

В Киеве сегодня без осадков, температура до -15°
Ранее начальник отдела метеопрогнозов Владислав Билык сообщал, что с 6-7 марта, дневные температуры в южных областях страны будут достигать отметки 0°С и даже +2.. +3°С. В центральных областях - Винницкой, Черкасской, Киевской - тоже будет наблюдаться повышение температуры.

В западных регионах также морозы пойдут на спад. Что касается севера Левобережья, востока Украины, там существенного потепления не будет

Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура до -15° В Киеве сегодня без осадков, температура до -15°
Сегодня в Украине сохранится холодная погода, без осадков (карта) Сегодня в Украине сохранится холодная погода, без осадков (карта)
В США буря сломала 227-летнее дерево, посаженное Джорджем Вашингтоном (фото) В США буря сломала 227-летнее дерево, посаженное Джорджем Вашингтоном (фото)
Целые районы под снегом: в Киеве снегоуборочная техника спешит на частные заказы - СМИ Целые районы под снегом: в Киеве снегоуборочная техника спешит на частные заказы - СМИ
На северо-восток США обрушился шторм, погибли пять человек (видео) На северо-восток США обрушился шторм, погибли пять человек (видео)
Осадки утихомирятся, усилятся морозы: синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады Осадки утихомирятся, усилятся морозы: синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды из-за влияния активного циклона Синоптики предупреждают об ухудшении погоды из-за влияния активного циклона

Погода в Украине

Виргиния, США
0 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
60 %
758 мм
4.5 м/с
2 %
Лента новостей