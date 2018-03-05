Циклон покинул Украину: синоптики рассказали, какая погода воцарится в преддверии 8 Марта (видео)
Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать украинцам на этой неделе.
Циклон, засыпавший Украину снегом на выходных, покинул ее пределы. Сейчас осадки прекратились.
Понедельник, 5 марта, обещает быть морозным и солнечным, а уже со вторника синоптики прогнозируют настоящую оттепель.
В южных и западных областях температура поднимется до +4°С. Туристов предупреждают о высокой вероятности схода лавин в Карпатах.
В Киеве сегодня без осадков, температура до -15°
Ранее начальник отдела метеопрогнозов Владислав Билык сообщал, что с 6-7 марта, дневные температуры в южных областях страны будут достигать отметки 0°С и даже +2.. +3°С. В центральных областях - Винницкой, Черкасской, Киевской - тоже будет наблюдаться повышение температуры.
В западных регионах также морозы пойдут на спад. Что касается севера Левобережья, востока Украины, там существенного потепления не будет
Погода в Украине
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Винница-3°... -10°
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Днепропетровск-3°... -15°
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Донецк-4°... -15°
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Житомир-3°... -9°
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Запорожье-3°... -12°
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Ивано-Франковск-1°... -8°
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Киев-3°... -11°
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Кировоград-3°... -15°
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Луганск-4°... -10°
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Луцк-1°... -6°
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Львов0°... -7°
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Николаев-2°... -9°
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Одесса-2°... -10°
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Полтава-3°... -15°
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Ровно-2°... -8°
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Симферополь+3°... -3°
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Сумы-4°... -17°
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Тернополь-3°... -7°
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Харьков-4°... -13°
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Херсон-2°... -8°
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Хмельницкий-1°... -8°
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Черкассы-3°... -15°
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Чернигов-5°... -15°
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Черновцы0°... -5°