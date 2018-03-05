Циклон покинул Украину: синоптики рассказали, какая погода воцарится в преддверии 8 Марта (видео)

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать украинцам на этой неделе.

Циклон, засыпавший Украину снегом на выходных, покинул ее пределы. Сейчас осадки прекратились.

Понедельник, 5 марта, обещает быть морозным и солнечным, а уже со вторника синоптики прогнозируют настоящую оттепель.

В южных и западных областях температура поднимется до +4°С. Туристов предупреждают о высокой вероятности схода лавин в Карпатах.

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Ранее начальник отдела метеопрогнозов Владислав Билык сообщал, что с 6-7 марта, дневные температуры в южных областях страны будут достигать отметки 0°С и даже +2.. +3°С. В центральных областях - Винницкой, Черкасской, Киевской - тоже будет наблюдаться повышение температуры.

В западных регионах также морозы пойдут на спад. Что касается севера Левобережья, востока Украины, там существенного потепления не будет