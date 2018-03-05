В Киеве сегодня без осадков, температура до -15°

08:30, 5 марта 2018
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Днем в столице до -6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 марта в Киеве без осадков, температура до -15°.

Сегодня в Украине сохранится холодная погода, без осадков (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -6°, вечером - до -9°. Ветер переменный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:40, а зайдет в 17:40.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране без осадков.

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