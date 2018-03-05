Сегодня в Украине сохранится холодная погода, без осадков (карта)

08:08, 5 марта 2018
111

Местами до -20°.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН
В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране без осадков.

На востоке без осадков, температура до -18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до -7°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до -12°.

В северных областях солнечно. Температура до -20°. В центре без осадков, температура до -20°.

Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

Прогноз на 5 марта / УНИАН
Прогноз на 5 марта / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
Циклон покинул Украину: синоптики рассказали, какая погода воцарится в преддверии 8 Марта (видео) Циклон покинул Украину: синоптики рассказали, какая погода воцарится в преддверии 8 Марта (видео)
Завтра в Украине сохранится морозная погода: местами до -20° Завтра в Украине сохранится морозная погода: местами до -20°
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и гололеде Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и гололеде
Целые районы под снегом: в Киеве снегоуборочная техника спешит на частные заказы - СМИ Целые районы под снегом: в Киеве снегоуборочная техника спешит на частные заказы - СМИ
На северо-восток США обрушился шторм, погибли пять человек (видео) На северо-восток США обрушился шторм, погибли пять человек (видео)
Осадки утихомирятся, усилятся морозы: синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады Осадки утихомирятся, усилятся морозы: синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады
Из-за непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта в 8 областях (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта в 8 областях (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
0 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
60 %
758 мм
4.5 м/с
2 %
Лента новостей