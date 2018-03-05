Сегодня в Украине сохранится холодная погода, без осадков (карта)

Местами до -20°.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране без осадков.

На востоке без осадков, температура до -18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до -7°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до -12°.

В северных областях солнечно. Температура до -20°. В центре без осадков, температура до -20°.

Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

Прогноз на 5 марта / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.