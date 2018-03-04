На украино-российской границе из-за снега застряли сотни грузовиков

На 501 километре федеральной автодороги М-3 «Украина» (Москва – Киев) развернут мобильный пункт обогрева.

На украинско-российской границе снова застряли грузовики / фото dpsu.gov.ua

В районе автомобильного пункта пропуска «Троебортное» на российско-украинской границе сегодня образовалась очередь из более чем 250 грузовиков. На место скопления транспорта направили спасателей и спецтехнику.

Читайте также Из-за снегопадов в Карпатах объявлена лавинная опасностьСогласно сообщению Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, вечером 3 марта украинская сторона по причине снегопадов приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины.

В то же время, как сообщает Главное управление МЧС РФ по Брянской области, 4 марта российские спасатели получили сообщение о скоплении большегрузной техники на федеральной автодороге М-3 «Украина» в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска "Троебортное" Брянской таможни.

На место происшествия направили оперативную группу местного пожарно-спасательного гарнизона и спецтехнику для ликвидации возможных заторов. Спасатели проводят объезд скопившегося автотранспорта.

Согласно заявлению российского ведомства, в районе действуют 6 стационарных пунктов обогрева и 4 заправки. Кроме того, на 501 километре федеральной автодороги М-3 «Украина» (Москва – Киев) развернут мобильный пункт обогрева.

Напомним, 19 февраля около 150 грузовых автомобилей скопились и на территории пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области в связи с тем, что Россия не пропускает их через свой ПП "Нехотеевка".