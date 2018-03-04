Завтра в Украине сохранится морозная погода: местами до -20°

В Карпатах на протяжении суток температура будет колебаться от -20° до +3°.

Завтра в Украине сохранится морозная погода / фото УНИАН

Завтра, 5 марта, в Украине сохранится морозная погода. При этом в некоторых областях синоптики прогнозируют плюсовую температуру, однако местами температура опустится до 20º мороза.

Существенных осадков не ожидается, лишь на севере Левобережья ночью небольшой снег, сообщает Гидрометцентр. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек.

"Температура ночью 10-15°, в западных и местами центральных областях до 18° мороза; днем 1-6° мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

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Согласно информации, завтра в Киеве без существенных осадков.Температура ночью 11-13°, днем 3-5° мороза. В ближайшие сутки во Львове без существенных осадков. Температура ночью 13-15° мороза, днем 0-2° тепла. В Одессе также без осадков.Температура ночью 10-12° мороза, днем 0-2° тепла. В Днепре температура ночью составит 10-12° мороза, днем 3-5° мороза. В Харькове ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью 10-12°, днем 4-6° мороза.

Значительная суточная амплитуда температур ожидается завтра в Карпатах. Там температура ночью опустится до 15-20° мороза, днем поднимется до 3° тепла.

Также синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.

Как сообщал УНИАН, синоптик рассказал, что в начале следующей недели в Украину придет незначительное потепление.