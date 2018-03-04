Завтра в Украине сохранится морозная погода: местами до -20°
В Карпатах на протяжении суток температура будет колебаться от -20° до +3°.
Завтра, 5 марта, в Украине сохранится морозная погода. При этом в некоторых областях синоптики прогнозируют плюсовую температуру, однако местами температура опустится до 20º мороза.
Существенных осадков не ожидается, лишь на севере Левобережья ночью небольшой снег, сообщает Гидрометцентр. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек.
"Температура ночью 10-15°, в западных и местами центральных областях до 18° мороза; днем 1-6° мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 2-7° тепла", - говорится в сообщении.
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Согласно информации, завтра в Киеве без существенных осадков.Температура ночью 11-13°, днем 3-5° мороза. В ближайшие сутки во Львове без существенных осадков. Температура ночью 13-15° мороза, днем 0-2° тепла. В Одессе также без осадков.Температура ночью 10-12° мороза, днем 0-2° тепла. В Днепре температура ночью составит 10-12° мороза, днем 3-5° мороза. В Харькове ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью 10-12°, днем 4-6° мороза.
Значительная суточная амплитуда температур ожидается завтра в Карпатах. Там температура ночью опустится до 15-20° мороза, днем поднимется до 3° тепла.
Также синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.
Как сообщал УНИАН, синоптик рассказал, что в начале следующей недели в Украину придет незначительное потепление.
Погода в Украине
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Винница-5°... -14°
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Днепропетровск-6°... -10°
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Донецк-1°... -12°
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Житомир-5°... -13°
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Запорожье-4°... -9°
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Ивано-Франковск-4°... -19°
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Киев-6°... -10°
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Кировоград-6°... -12°
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Луганск+1°... -11°
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Луцк-3°... -14°
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Львов-6°... -15°
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Николаев-4°... -10°
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Одесса-3°... -11°
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Полтава-7°... -10°
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Ровно-5°... -17°
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Симферополь+1°... -7°
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Сумы-8°... -10°
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Тернополь-5°... -18°
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Харьков-5°... -10°
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Херсон-4°... -9°
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Хмельницкий-5°... -19°
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Черкассы-5°... -10°
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Чернигов-7°... -10°
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Черновцы-4°... -15°