В США буря сломала 227-летнее дерево, посаженное Джорджем Вашингтоном (фото)

15:00, 4 марта 2018
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Первый президент США получил дерево в подарок от губернатора штата Нью-Йорк Джорджа Клинтона.

/ Facebook, George Washington's Mount Vernon
Дерево Джорджа Вашингтона не выдержало бури, которая обрушилась на США / Facebook, George Washington's Mount Vernon

В США из-за сильного ветра сломалась канадская тсуга (долгоживущее хвойное дерево семейства сосновых, также известное как канадский хемлок), посаженная 227 лет назад первым президентом страны Джорджем Вашингтоном.

На северо-восток США обрушился шторм, погибли пять человек (видео)Об этом сообщается на Facebook-странице дома-музея Вашингтона - поместья Маунт-Вернон, где и росло дерево. Стихия также свалила вирджинский кедр, который на протяжении многих лет стоял над могилой американского лидера.

Согласно информации музея, тсуга была посажена Вашингтоном в 1791 году – он получил ее в подарок от первого губернатора штата Нью-Йорк Джорджа Клинтона.

Поместье Маунт-Вернон, в котором проживал Джордж Вашингтон, расположено в округе Фэрфакс (штат Виргиния) на берегу реки Потомак, в 24 км к югу от столицы США. С 1960 года поместье имеет статус Национального исторического памятника.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп приказала спилить 200-летнюю магнолию возле Белого дома. В народе дерево называют «магнолия Джексона», потому что его еще в XIX веке высадил тогдашний президент Эндрю Джексон в честь своей умершей жены.

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