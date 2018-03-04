Из-за снегопадов в Карпатах объявлена лавинная опасность

09:58, 4 марта 2018
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Объявлен 3 уровень лавинной опасности.

В Карпатах объявлена лавинная опасность / фото УНИАН
В Карпатах объявлена лавинная опасность / фото УНИАН

Из-за осложнения погодных условий и значительных осадков в Карпатских горах объявлена снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 4 марта в горах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате действия активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о мокром снеге, метелях и гололеде.

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