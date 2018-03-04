Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и гололеде
Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут вызвать осложнения и нарушения движения транспорта.
Сегодня в результате действия активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"В южных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и в Карпатах сильный снег, метели. В Украине порывы ветра 15-20 м/сек. На дорогах страны гололед", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут вызвать осложнения и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта.
Как сообщал УНИАН, синоптик рассказал, что в начале следующей недели в Украину придет незначительное потепление.
Погода в Украине
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Винница-4°... -15°
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Днепропетровск-7°... -10°
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Донецк-1°... -14°
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Житомир-6°... -15°
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Запорожье-5°... -11°
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Ивано-Франковск-4°... -20°
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Киев-6°... -12°
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Кировоград-5°... -11°
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Луганск+2°... -13°
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Луцк-3°... -14°
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Львов-5°... -15°
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Николаев-5°... -11°
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Одесса-3°... -11°
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Полтава-7°... -9°
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Ровно-5°... -17°
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Симферополь+2°... -7°
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Сумы-8°... -11°
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Тернополь-5°... -19°
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Харьков-8°... -10°
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