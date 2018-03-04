Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и гололеде

09:10, 4 марта 2018
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Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут вызвать осложнения и нарушения движения транспорта.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий / фото УНИАН
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий / фото УНИАН

Сегодня в результате действия активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"В южных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и в Карпатах сильный снег, метели. В Украине порывы ветра 15-20 м/сек. На дорогах страны гололед", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут вызвать осложнения и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта.

Как сообщал УНИАН, синоптик рассказал, что в начале следующей недели в Украину придет незначительное потепление.

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