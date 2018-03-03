На северо-восток США обрушился шторм, погибли пять человек
На Атлантическое побережье страны обрушились вместе дождь, снег и сильный порывистый ветер.
Пять человек погибли в результате шторма ураганной силы, обрушившегося на северо-восточное побережье США в пятницу. Среди жертв стихии – 6-летний ребенок в штате Вирджиния и 11-летний подросток в штате Нью-Йорк.
В Нью-Йорке установилась рекордно теплая погодаМощный шторм принес с собой ураганный ветер, снег и проливной дождь, пострадали жители нескольких штатов – от Мэна до Северной Каролины, передает Голос Америки.
Авиакомпании отменили более 2800 рейсов, преимущественно в районе Нью-Йорка. В пятницу были закрыты федеральные учреждения в Вашингтоне. Приостановлено железнодорожное сообщение между Бостоном и Вашингтоном.
Сила ветра превышала 80 км\час, порывы достигали скорости 145 км\час.
Прибрежные улицы Бостона оказались затоплены: в городе был зарегистрирован самый высокий уровень воды с 1928 года, когда впервые стали проводиться подобные измерения, – 4,47 м.
Губернатор штата Массачусетса Чарли Бейкер призвал Национальную гвардию оказать помощь жителям пострадавших районов.
Из-за урагана без электричества осталось более 1,6 млн частных домов и других зданий.
В субботу на Северо-востоке США сохраняется ветреная ненастная погода. Водителей на дорогах призвали быть особенно осторожными.
Погода в Украине
-
Винница-8°... -13°
-
Днепропетровск+2°... -9°
-
Донецк+1°... -4°
-
Житомир-7°... -11°
-
Запорожье+2°... -7°
-
Ивано-Франковск-7°... -15°
-
Киев-1°... -10°
-
Кировоград+2°... -13°
-
Луганск0°... -2°
-
Луцк-8°... -11°
-
Львов-8°... -15°
-
Николаев+4°... -10°
-
Одесса+3°... -10°
-
Полтава+1°... -10°
-
Ровно-10°... -13°
-
Симферополь+9°... -2°
-
Сумы-2°... -9°
-
Тернополь-9°... -15°
-
Харьков0°... -9°
-
Херсон+4°... -9°
-
Хмельницкий-8°... -15°
-
Черкассы+2°... -12°
-
Чернигов-1°... -8°
-
Черновцы-7°... -13°