Осадки утихомирятся, усилятся морозы: синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады
Еще немного будет идти снег в воскресенье только на севере и местами в центральных областях.
Погода в Украине в воскресенье, 4 марта, удивит своим разнообразием в разных уголках Украины.
Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
Так, в западных областях столбики термометров ночью еще опустятся до грозных -15 – -17, однако днем глаз будет радовать приятное солнце.
Теплее будет в южных и восточных областях, в Крыму днем вообще стоит ждать по-настоящему весенних + 3 – + 5.
Из-за непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта в 8 областяхЕще немного будет идти снег в воскресенье только на севере и местами в центральных областях.
Синоптик метко заметила, что циклон с Украины "трезубцем" надвигается на северо-восток.
"И скажите после этого, что атмосфера сама себе, а мы – сами себе!" – сказала Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 4 марта, в городах Украины:
Ужгород – -1…+1
Львов – -3…-5
Ивано-Франковск – -3…-5
Тернополь – -4…-6
Черновцы – -3…-5
Хмельницкий – -4…-6
Луцк – -4…-6
Ровно – -4…-6
Житомир – 4…-6
Винница – -4…-6
Одесса – -3…-5
Николаев – -3…-5
Херсон – -1…-3
Симферополь – +3…+5
Кропивницкий – -4…-6
Черкассы – -4…-6
Чернигов – -4…-6
Сумы – -4…-6
Полтава – -4…-6
Днепр – -4…-6
Запорожье – -1…-3
Донецк – -1…-3
Луганск – -1…-3
Харьков – -4…-6
Киев – -5…-7
Погода в Украине
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Винница-8°... -13°
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Днепропетровск+2°... -9°
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Донецк+1°... -4°
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Житомир-7°... -11°
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Запорожье+2°... -7°
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Ивано-Франковск-7°... -15°
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Киев-1°... -10°
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Кировоград+2°... -13°
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Луганск0°... -2°
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Луцк-8°... -11°
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Львов-8°... -15°
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Николаев+4°... -10°
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Одесса+3°... -10°
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Полтава+1°... -10°
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Ровно-10°... -13°
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Симферополь+9°... -2°
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Сумы-2°... -9°
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Тернополь-9°... -15°
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Харьков0°... -9°
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Херсон+4°... -9°
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Хмельницкий-8°... -15°
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Черкассы+2°... -12°
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Чернигов-1°... -8°
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Черновцы-7°... -13°