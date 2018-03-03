Осадки утихомирятся, усилятся морозы: синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады

Еще немного будет идти снег в воскресенье только на севере и местами в центральных областях.

Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в воскресенье, 4 марта, удивит своим разнообразием в разных уголках Украины.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Так, в западных областях столбики термометров ночью еще опустятся до грозных -15 – -17, однако днем ​​глаз будет радовать приятное солнце.

Теплее будет в южных и восточных областях, в Крыму днем ​​вообще стоит ждать по-настоящему весенних + 3 – + 5.

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Синоптик метко заметила, что циклон с Украины "трезубцем" надвигается на северо-восток.

"И скажите после этого, что атмосфера сама себе, а мы – сами себе!" – сказала Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 4 марта, в городах Украины:

Ужгород – -1…+1

Львов – -3…-5

Ивано-Франковск – -3…-5

Тернополь – -4…-6

Черновцы – -3…-5

Хмельницкий – -4…-6

Луцк – -4…-6

Ровно – -4…-6

Житомир – 4…-6

Винница – -4…-6

Одесса – -3…-5

Николаев – -3…-5

Херсон – -1…-3

Симферополь – +3…+5

Кропивницкий – -4…-6

Черкассы – -4…-6

Чернигов – -4…-6

Сумы – -4…-6

Полтава – -4…-6

Днепр – -4…-6

Запорожье – -1…-3

Донецк – -1…-3

Луганск – -1…-3

Харьков – -4…-6

Киев – -5…-7