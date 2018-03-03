Синоптики предупреждают об ухудшении погоды из-за влияния активного циклона
Синоптики прогнозируют сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра 15-20 м/с.
В Украине в результате влияния активного циклона ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«3 марта в результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия: в южных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед; в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах сильный снег, метели», - говорится в сообщении.
Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.
Украину на выходных будет атаковать циклон - заметет снегом (карты)
В Киевской области и в городе Киеве ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица.
«Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнению работы электрических сетей, коммунального хозяйства», - добавили в ГСЧС.
Как сообщалось, из-за непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта в 8 областях.
Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°