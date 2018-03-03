Синоптики предупреждают об ухудшении погоды из-за влияния активного циклона

Синоптики прогнозируют сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра 15-20 м/с.

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В Украине в результате влияния активного циклона ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«3 марта в результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия: в южных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед; в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах сильный снег, метели», - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.

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В Киевской области и в городе Киеве ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица.

«Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнению работы электрических сетей, коммунального хозяйства», - добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, из-за непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта в 8 областях.