Из-за непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта в 8 областях (видео)
По состоянию на сегодняшнее утро опасных метеорологических явлений не наблюдается.
Из-за непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта в 8 областях.
Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за метелей и мокрого снега пострадали Николаевская, Запорожская, Кировоградская, Одесская, Черкасская, Донецкая, Днепропетровская и Черниговская области.
В частности, в Николаевской области без электроснабжения остались 14 населенных пунктов, в Запорожской - 10, Кировоградской - 10, Одесской - 9, Черкасской - 7, Донецкой - 6, Днепропетровской - 4 и Черниговской - 3.
Украину на выходных будет атаковать циклон - заметет снегом (карты)
По данным ГСЧС, по состоянию на 9:00 3 марта, опасных метеорологических явлений не наблюдается.
«Небольшой нег в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и г. Киеве», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о снегопадах, ветре и гололеде на выходных.
Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°