Из-за непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта в 8 областях (видео)

По состоянию на сегодняшнее утро опасных метеорологических явлений не наблюдается.

В Николаевской области без электроснабжения остались 14 населенных пунктов / фото УНИАН

Из-за непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта в 8 областях.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за метелей и мокрого снега пострадали Николаевская, Запорожская, Кировоградская, Одесская, Черкасская, Донецкая, Днепропетровская и Черниговская области.

В частности, в Николаевской области без электроснабжения остались 14 населенных пунктов, в Запорожской - 10, Кировоградской - 10, Одесской - 9, Черкасской - 7, Донецкой - 6, Днепропетровской - 4 и Черниговской - 3.

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По данным ГСЧС, по состоянию на 9:00 3 марта, опасных метеорологических явлений не наблюдается.

«Небольшой нег в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и г. Киеве», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о снегопадах, ветре и гололеде на выходных.