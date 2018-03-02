Украину на выходных будет атаковать циклон - заметет снегом (карты)

В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальщики работают в усиленном режиме.

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В субботу, 3 марта, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.

В южных, восточных, большинстве центральных областей прогнозируется сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах ожидается сильный снег, метели.

"В Украине порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица", - добавили в Гидрометцентре.

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В субботу, 3 марта, в Киеве ночью и утром ожидается сильный снег. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По данным Укргидрометцентра, прирост снежного покрова в столице составит 10-17 см.

Завтра в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

Как сообщала Погода УНИАН, в связи с ухудшением погодных условий 3 марта с 04:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.