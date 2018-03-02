Украину на выходных будет атаковать циклон - заметет снегом (карты)
В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальщики работают в усиленном режиме.
В субботу, 3 марта, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.
В южных, восточных, большинстве центральных областей прогнозируется сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах ожидается сильный снег, метели.
"В Украине порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица", - добавили в Гидрометцентре.
В Украине сегодня местами пройдет снег, в некоторых областях немного потеплеет (карта)
В субботу, 3 марта, в Киеве ночью и утром ожидается сильный снег. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
По данным Укргидрометцентра, прирост снежного покрова в столице составит 10-17 см.
Завтра в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства.
Как сообщала Погода УНИАН, в связи с ухудшением погодных условий 3 марта с 04:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.
Погода в Украине
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Винница-8°... -9°
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Днепропетровск-1°... -3°
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Донецк-1°... -7°
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Житомир-8°... -10°
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Запорожье0°... -3°
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Ивано-Франковск-9°... -11°
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Киев-8°... -10°
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Кировоград-3°... -4°
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Луганск-3°... -10°
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Луцк-9°... -14°
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Львов-8°... -13°
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Николаев+1°... -1°
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Одесса+3°... +1°
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Полтава-7°... -8°
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Ровно-10°... -16°
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Симферополь+3°... +1°
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Сумы-11°... -13°
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Тернополь-10°... -12°
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Харьков-6°... -11°
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Херсон+1°... 0°
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Хмельницкий-6°... -10°
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Черкассы-5°... -6°
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Чернигов-9°... -12°
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Черновцы-9°... -10°