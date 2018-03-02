Европа страдает от холодов и метели: погибли по меньшей мере 55 человек (видео)

Из-за непогоды отменены сотни авиарейсов, прекращено автомобильное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.

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Страны Европы страдают от морозов и непогоды. На данный момент от тяжелых погодных условий погибли по меньшей мере 55 человек.

Читайте также Завтра непогода вернется: синоптики предупреждают о снегопадах, ветре и гололедеКак сообщает BBC, из-за метели и снегопадов отменены сотни авиарейсов, закрыты школы, прекращено сообщение автомобильными и железнодорожными путями. Необычные холода наступили даже на юге средиземноморского региона.

Количество смертей, связанных с погодными условиями, выросло до 55 человек. Так, в Польше погиб 21 человек. Сообщается о смертельных случаях в Испании, Италии, Литве, Франции, Сербии, Словении, Чехии, Румынии, Великобритании и Нидерландах.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что особенно уязвимыми для холодов являются бездомные и бедные лица, а также мигранты.

В Париже власти в связи с холодами предоставили убежище примерно для 3 тысяч бездомных.

Накануне сообщалось, что атмосферный фронт, который прозвали "Зверь с Востока", принес в Европу сильные снегопады и морозы.