В Киев завтра утром ограничат въезд крупногабаритного транспорта

16:46, 2 марта 2018
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Как отметили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

В Киеве ночью и утром ожидается сильный снег / фото УНИАН
В Киеве ночью и утром ожидается сильный снег / фото УНИАН

В связи с ухудшением погодных условий 3 марта с 04:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

Как сообщает Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации, такое решение было сегодня принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

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Как отметили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Как сообщалось, в субботу, 3 марта, в Киеве ночью и утром ожидается сильный снег.

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