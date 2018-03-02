В Киев завтра утром ограничат въезд крупногабаритного транспорта

Как отметили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

В Киеве ночью и утром ожидается сильный снег / фото УНИАН

В связи с ухудшением погодных условий 3 марта с 04:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

Как сообщает Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации, такое решение было сегодня принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

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Как отметили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Как сообщалось, в субботу, 3 марта, в Киеве ночью и утром ожидается сильный снег.