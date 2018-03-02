У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Информации и пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

У берегов индонезийской провинции Малуку 2 марта произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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Эпицентр подземных толчков находился в 362 км от Амбона, административного центра провинции Малуку. Очаг залегал на глубине 166 км, передает Синьхуа со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Информации и пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, более 30 человек погибли в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее.