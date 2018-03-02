Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение 3-4 марта в Карпатах сохранится лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи со снегопадами и метелями, 3-4 марта в горах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украину вернутся снегопады, в большинстве областей сохранится морозная погода.