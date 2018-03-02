Синоптик советует выбирать воскресенье для поездок: завтра в Украину снова ворвется циклон
В воскресенье циклон покинет пределы Украины и уже вечером он пересечет, в северо-восточном направлении, границы Черниговской и Сумской областей.
Завтра, 3 марта, в Украину снова ворвется циклон, который принесет снегопады, ветер, мокрый снег и налипание мокрого снега.
Синоптик показала мощный циклон над Украиной, "отменивший" приход весны (карты)
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
«Если вы планируете куда-то пойти или поехать – лучше в воскресенье. В субботу, 3-го марта, к нам снова врывается циклон с подозрительной компашкой: снегопады, ветер, мокрый снег и налипание мокрого снега», – написала синоптик.
При этом, по ее данным, за Западе Украины ситуация будет спокойнее.
В воскресенье циклон покинет пределы Украины и уже вечером он пересечет, в северо-восточном направлении, границы Черниговской и Сумской областей.
«Поэтому выбирайте воскресенье, если есть возможность выбора. С 6-го марта потеплеет», – добавила Диденко.
Погода в Украине
-
Винница-4°... -6°
-
Днепропетровск-3°... -5°
-
Донецк0°... -2°
-
Житомир-3°... -6°
-
Запорожье0°... -4°
-
Ивано-Франковск-3°... -5°
-
Киев-5°... -7°
-
Кировоград-5°... -6°
-
Луганск-2°... -3°
-
Луцк-2°... -6°
-
Львов-3°... -8°
-
Николаев0°... -4°
-
Одесса-3°... -7°
-
Полтава-6°... -7°
-
Ровно-4°... -6°
-
Симферополь+13°... +1°
-
Сумы-5°... -7°
-
Тернополь-4°... -6°
-
Харьков-6°... -7°
-
Херсон+1°... -3°
-
Хмельницкий-4°... -7°
-
Черкассы-4°... -6°
-
Чернигов-4°... -7°
-
Черновцы-3°... -6°