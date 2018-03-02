Синоптик советует выбирать воскресенье для поездок: завтра в Украину снова ворвется циклон

В воскресенье циклон покинет пределы Украины и уже вечером он пересечет, в северо-восточном направлении, границы Черниговской и Сумской областей.

Завтра ожидаются снегопады, ветер, мокрый снег / фото УНИАН

Завтра, 3 марта, в Украину снова ворвется циклон, который принесет снегопады, ветер, мокрый снег и налипание мокрого снега.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Если вы планируете куда-то пойти или поехать – лучше в воскресенье. В субботу, 3-го марта, к нам снова врывается циклон с подозрительной компашкой: снегопады, ветер, мокрый снег и налипание мокрого снега», – написала синоптик.

При этом, по ее данным, за Западе Украины ситуация будет спокойнее.

В воскресенье циклон покинет пределы Украины и уже вечером он пересечет, в северо-восточном направлении, границы Черниговской и Сумской областей.

«Поэтому выбирайте воскресенье, если есть возможность выбора. С 6-го марта потеплеет», – добавила Диденко.