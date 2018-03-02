В Японии началось извержение вулкана Симмоэ

14:14, 2 марта 2018
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В регионе введен третий уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Вулкан Симмоэ между префектурами Миядзаки и Кагосима на острове Кюсю в Японии 1 марта начал извергаться.

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Недалеко от населенного пункта Миядзаки выпал вулканический пепел, передает Синьхуа со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.

В регионе введен третий уровень опасности, который предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.

Напомним, на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг.

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