В Японии началось извержение вулкана Симмоэ

В регионе введен третий уровень опасности.

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Вулкан Симмоэ между префектурами Миядзаки и Кагосима на острове Кюсю в Японии 1 марта начал извергаться.

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Недалеко от населенного пункта Миядзаки выпал вулканический пепел, передает Синьхуа со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.

В регионе введен третий уровень опасности, который предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.

Напомним, на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг.