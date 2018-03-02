Завтра непогода вернется: синоптики предупреждают о снегопадах, ветре и гололеде
Сильный снег ожидается почти по всей Украине.
Завтра, 3 марта, в Украине ожидаются снегопады, штормовой ветер и гололед.
В Полтавской области за сутки спасатели извлекли из снежных заторов более 300 автомобилей
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, вследствие влияния очередного циклона ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метели в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях; налипание мокрого снега и гололед ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Кроме того, порывы ветра 15-20 м/с в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.
Напомним, 2 марта почти по всей Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются снегопады.
Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°