Завтра непогода вернется: синоптики предупреждают о снегопадах, ветре и гололеде

13:20, 2 марта 2018
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Сильный снег ожидается почти по всей Украине.

Завтра в Украину вернутся снегопады / УНИАН
Завтра в Украину вернутся снегопады / УНИАН

Завтра, 3 марта, в Украине ожидаются снегопады, штормовой ветер и гололед.

В Полтавской области за сутки спасатели извлекли из снежных заторов более 300 автомобилей

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, вследствие влияния очередного циклона ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метели в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях; налипание мокрого снега и гололед ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, порывы ветра 15-20 м/с в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.

Напомним, 2 марта почти по всей Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются снегопады.

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