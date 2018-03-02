Погода на выходные: в Украину вернутся сильные снегопады (карта)

На западе ожидается до -20°.

На выходных в Украину вернутся снегопады / УНИАН

На выходных в Украину вернутся снегопады, в большинстве областей сохранится морозная погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -11°, днем 0°. В воскресенье также ожидаются осадки, -12°...-5°.

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Во Львове завтра снегопад, ночью -16°, днем -7°. В воскресенье пасмурно, -13°…-5°.

В Луцке в субботу ночью -11°, днем -6°, пройдет снег. В воскресенье ночью -15°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -14°...-3°. В воскресенье до -25°, пасмурно.

В Одессе на выходных пройдет снег. В субботу температура ночью -12°, днем +3°. В воскресенье -11°...-4°.

В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -11°, днем -2°. В воскресенье -9°...-7°, также ожидаются осадки.

Прогноз на 3 марта / УНИАН

Прогноз на 4 марта / УНИАН

В Днепре в субботу сильный снег. Температура ночью -10°, днем +1°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -10°...-6°.

В Симферополе завтра пройдет ливень, -2°...+10°. В воскресенье -7°...+2°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью -5°, днем -3°. В воскресенье без осадков, температура до -4°.

В Краматорске в субботу переменная облачность, температура ночью -8°, днем -2°. В воскресенье температура до -10°, пасмурно.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -6°, днем -2°. В воскресенье -10°...-3°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -20°. В воскресенье без осадков, ночью -15°, днем -2°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -15°, днем -8°. В воскресенье пасмурно, ночью -15°, днем до -3°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -14°. В воскресенье температура до -24°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, -19°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -16° …0°.

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