Погода на выходные: в Украину вернутся сильные снегопады (карта)
На западе ожидается до -20°.
На выходных в Украину вернутся снегопады, в большинстве областей сохранится морозная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -11°, днем 0°. В воскресенье также ожидаются осадки, -12°...-5°.
В Украине сегодня местами пройдет снег, в некоторых областях немного потеплеет (карта)
Во Львове завтра снегопад, ночью -16°, днем -7°. В воскресенье пасмурно, -13°…-5°.
В Луцке в субботу ночью -11°, днем -6°, пройдет снег. В воскресенье ночью -15°, днем -3°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -14°...-3°. В воскресенье до -25°, пасмурно.
В Одессе на выходных пройдет снег. В субботу температура ночью -12°, днем +3°. В воскресенье -11°...-4°.
В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -11°, днем -2°. В воскресенье -9°...-7°, также ожидаются осадки.
В Днепре в субботу сильный снег. Температура ночью -10°, днем +1°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -10°...-6°.
В Симферополе завтра пройдет ливень, -2°...+10°. В воскресенье -7°...+2°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью -5°, днем -3°. В воскресенье без осадков, температура до -4°.
В Краматорске в субботу переменная облачность, температура ночью -8°, днем -2°. В воскресенье температура до -10°, пасмурно.
В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -6°, днем -2°. В воскресенье -10°...-3°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -20°. В воскресенье без осадков, ночью -15°, днем -2°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -15°, днем -8°. В воскресенье пасмурно, ночью -15°, днем до -3°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до -14°. В воскресенье температура до -24°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, -19°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -16° …0°.
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Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°