В Полтавской области за сутки спасатели извлекли из снежных заторов более 300 автомобилей

10:25, 2 марта 2018
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В освобожденном из снежного плена автотранспорте находились 392 человека.

В Полтавской области 300 автомобилей застряли в снежных заносах / ГСЧС
В Полтавской области 300 автомобилей застряли в снежных заносах / ГСЧС

В Полтавской области из снежных заторов за прошлые сутки спасатели извлекли 286 грузовых и 25 легковых автомобилей, шесть "скорых" и два автобуса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, в течение суток подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий осложнения погодных условий.

"Оказана помощь 286 грузовым и 25 легковым автомобилям, 2 автобусам и 6 автомобилям скорой помощи, в которых находились 392 человека", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ГУ ГСЧС в Полтавской области подчеркнули, что с целью оказания помощи людям в период значительного понижения температуры, местными органами власти на территории области установлено 111 пунктов обогрева.

Напомним, из-за плохой погоды в Харьковской области падают деревья, а автомобили попадают в снежные заносы.

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