Непогода в Украине: более 30 населенных пунктов остаются без света
В города Кропивницкий, Николаев и Херсон все еще ограничен въезд крупногабаритного транспорта.
Вследствие осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП в Украине обесточены 33 населенных пункта в 5 областях.
Из-за непогоды на Харьковщине падают деревья, автомобили попадают в снежные заносы
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Запорожской области обесточены 16 населенных пунктов, Донецкой – 12, в Луганской – 3, Днепропетровской – 1 и Черниговской – 1.
Спасатели отмечают, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. В города Кропивницкий, Николаев и Херсон все еще ограничен въезд крупногабаритного транспорта.
Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.
Напомним, из-за плохой погоды в Харьковской области падают деревья, а автомобили попадают в снежные заносы.
Погода в Украине
-
Винница-4°... -6°
-
Днепропетровск-3°... -5°
-
Донецк0°... -2°
-
Житомир-3°... -6°
-
Запорожье0°... -4°
-
Ивано-Франковск-3°... -5°
-
Киев-5°... -7°
-
Кировоград-5°... -6°
-
Луганск-2°... -3°
-
Луцк-2°... -6°
-
Львов-3°... -8°
-
Николаев0°... -4°
-
Одесса-3°... -7°
-
Полтава-6°... -7°
-
Ровно-4°... -6°
-
Симферополь+13°... +1°
-
Сумы-5°... -7°
-
Тернополь-4°... -6°
-
Харьков-6°... -7°
-
Херсон+1°... -3°
-
Хмельницкий-4°... -7°
-
Черкассы-4°... -6°
-
Чернигов-4°... -7°
-
Черновцы-3°... -6°