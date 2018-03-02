Непогода в Украине: более 30 населенных пунктов остаются без света

В города Кропивницкий, Николаев и Херсон все еще ограничен въезд крупногабаритного транспорта.

Из-за непогоды обесточены 33 населенных пункта / Фото УНИАН

Вследствие осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП в Украине обесточены 33 населенных пункта в 5 областях.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Запорожской области обесточены 16 населенных пунктов, Донецкой – 12, в Луганской – 3, Днепропетровской – 1 и Черниговской – 1.

Спасатели отмечают, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. В города Кропивницкий, Николаев и Херсон все еще ограничен въезд крупногабаритного транспорта.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, из-за плохой погоды в Харьковской области падают деревья, а автомобили попадают в снежные заносы.