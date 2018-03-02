В Украине сегодня местами пройдет снег, в некоторых областях немного потеплеет (карта)

08:00, 2 марта 2018
175

На западе сохранится холодная погода.

В Украине ожидаются снегопады / УНИАН
В Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 марта почти по всей Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются снегопады.

Из-за непогоды на Харьковщине падают деревья, автомобили попадают в снежные заносы

На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -4°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до -19°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -9°. В центре местами пройдет снег, температура до -21°.

Прогноз на 2 марта / УНИАН
Прогноз на 2 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 марта лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -8° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -8°
В Одесской области из-за непогоды не работают 640 школ В Одесской области из-за непогоды не работают 640 школ
Синоптик показала мощный циклон над Украиной, "отменивший" приход весны (карты) Синоптик показала мощный циклон над Украиной, "отменивший" приход весны (карты)
Завтра в Украине местами пройдет снег, на юге и востоке потеплеет (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдет снег, на юге и востоке потеплеет (видеопрогноз)
Снегопады, метели и шторм: синоптик предупредила о "циклоническом дежавю" в субботу Снегопады, метели и шторм: синоптик предупредила о "циклоническом дежавю" в субботу
"Зверь с Востока" принес в Европу снегопады и морозы (фоторепортаж) "Зверь с Востока" принес в Европу снегопады и морозы (фоторепортаж)
В Одессе экстремалы «встретили весну», гоняя по улицам ночного города на сноубордах (видео) В Одессе экстремалы «встретили весну», гоняя по улицам ночного города на сноубордах (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
48 %
741 мм
13.4 м/с
85 %
Лента новостей