В Украине сегодня местами пройдет снег, в некоторых областях немного потеплеет (карта)
08:00, 2 марта 2018
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На западе сохранится холодная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 марта почти по всей Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются снегопады.
Из-за непогоды на Харьковщине падают деревья, автомобили попадают в снежные заносы
На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -4°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до -19°.
В северных областях пройдет снег. Температура до -9°. В центре местами пройдет снег, температура до -21°.
Согласно народному прогнозу, 2 марта лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница-8°... -9°
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Днепропетровск-4°... -5°
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Донецк-2°... -9°
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Житомир-9°... -10°
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Запорожье-2°... -4°
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Ивано-Франковск-9°... -10°
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Киев-8°... -9°
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Кировоград-3°... -5°
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Луганск-3°... -12°
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Луцк-9°... -13°
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Львов-8°... -13°
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Николаев-1°... -2°
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Одесса+1°... -1°
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Полтава-7°... -8°
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Ровно-10°... -14°
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Симферополь+3°... +2°
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Сумы-8°... -12°
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Тернополь-9°... -11°
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Харьков-7°... -11°
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Херсон0°... -2°
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Хмельницкий-6°... -10°
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Черкассы-6°... -7°
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Чернигов-9°... -12°
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Черновцы-7°... -8°
Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +3 °
Влажность: 48 %
Давление: 741 мм
Ветер: 13.4 м/с
Вероятность осадков: 85 %
Восход: 06:41
Закат 18:03
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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