В Одесской области из-за непогоды не работают 640 школ
Обучение приостановлено в 20 районах области, в 7 объединенных территориальных общинах, в 6 городах.
В Одесской области из-за непогоды не работают 640 школ, из-за чего прервано обучение 214 тыс. детей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании оперативного штаба при Одесской областной государственной администрации заявил глава ОГА Максим Степанов.
В Одессе из-за непогоды занятия в школах отменены до 5 марта«Сегодня 640 учебных заведений области не работают. Дети остались дома в связи с непогодой», - сказал Степанов.
В настоящее время обучение приостановлено в 20 районах области, в 7 объединенных территориальных общинах, а также - в 6 городах, в том числе, в Болграде, Подольске и Одессе. В общей сложности, образовательные учреждения не посещают более 214 тыс. учеников.
Также во время совещания обсудили работу «скорой помощи» во время непогоды. Как отметил заместитель директора департамента здравоохранения - начальник управления развития, планирования и организационно-финансового обеспечения Одесской ОГА Игорь Гинжул, за сутки во время снегопада «скорая помощь» осуществила 1,4 тыс. выездов.
«На «скорых» работало 175 бригад. Более 300 человек были госпитализированы. В сутки в связи с переохлаждением обратились 10 жителей региона, из них 8 госпитализированы. В большинстве случаев это люди без определенного места жительства», - отметил Гинжул.
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