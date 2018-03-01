Синоптик показала мощный циклон над Украиной, "отменивший" приход весны (карты)
В Украине с приходом весны бушует циклон. 2 марта он отойдет, но уже на следующий день ему на смену придет другой.
Синоптик Наталья Диденко показала первый весенний циклон, который накрыл Украину и принес непогоду.
Из-за непогоды на Харьковщине падают деревья, автомобили попадают в снежные заносы
"Вот он - ни верха, ни низа - сейчас носится по Украине. Еще его также видно на втором фото. Со спутника", - подписала она фото на своей странице в Facebook.
По прогнозу синоптика, в нашу страну 3 марта "прыгнет" новый очередной циклон, который сейчас находится над Италией, Балканами.
"Поэтому - завтра немного передышка от циклонов, послезавтра - опять все закрутится", - добавила Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, 2 марта в Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются снегопады.
Март встретил украинцев метелями, штормовым ветром и гололедицей. Также в Украине свирепствуют морозы. Сегодня в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается сильный снег, метели, снежные заносы. В Приазовье местами - налипание мокрого снега и гололед, отдельные порывы ветра 15-20 м/сек. На дорогах страны ожидается гололедица.
В "Борисполе" из-за непогоды задержали рейсы. В Киев не пускали грузовики, в Одесской области ограничивали движение транспорта. Из-за непогоды в Украине обесточены 174 населенные пункты.
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Днепропетровск-3°... -13°
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Донецк-3°... -12°
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Киев-8°... -13°
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Луцк-10°... -17°
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