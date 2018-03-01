Синоптик показала мощный циклон над Украиной, "отменивший" приход весны (карты)

18:33, 1 марта 2018
1076

В Украине с приходом весны бушует циклон. 2 марта он отойдет, но уже на следующий день ему на смену придет другой.

Украина лишь день отдохнет от циклона / фото УНИАН
Украина лишь день отдохнет от циклона / фото УНИАН

Синоптик Наталья Диденко показала первый весенний циклон, который накрыл Украину и принес непогоду.

Из-за непогоды на Харьковщине падают деревья, автомобили попадают в снежные заносы
"Вот он - ни верха, ни низа - сейчас носится по Украине. Еще его также видно на втором фото. Со спутника", - подписала она фото на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, в нашу страну 3 марта "прыгнет" новый очередной циклон, который сейчас находится над Италией, Балканами.

"Поэтому - завтра немного передышка от циклонов, послезавтра - опять все закрутится", - добавила Диденко.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Погода УНИАН, 2 марта в Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются снегопады.

Март встретил украинцев метелями, штормовым ветром и гололедицей. Также в Украине свирепствуют морозы. Сегодня в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается сильный снег, метели, снежные заносы. В Приазовье местами - налипание мокрого снега и гололед, отдельные порывы ветра 15-20 м/сек. На дорогах страны ожидается гололедица.

В "Борисполе" из-за непогоды задержали рейсы. В Киев не пускали грузовики, в Одесской области ограничивали движение транспорта. Из-за непогоды в Украине обесточены 174 населенные пункты.

Читайте также
Синоптик показала мощный циклон над Украиной, "отменивший" приход весны (карты) Синоптик показала мощный циклон над Украиной, "отменивший" приход весны (карты)
В Киеве завтра без осадков, температура до -12° В Киеве завтра без осадков, температура до -12°
Завтра в Украине местами пройдет снег, на юге и востоке потеплеет (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдет снег, на юге и востоке потеплеет (видеопрогноз)
Непогода оставила жителей ряда населенных пунктов Донбасса без воды Непогода оставила жителей ряда населенных пунктов Донбасса без воды
В Одессе экстремалы «встретили весну», гоняя по улицам ночного города на сноубордах (видео) В Одессе экстремалы «встретили весну», гоняя по улицам ночного города на сноубордах (видео)
"В ближайшее время этого не будет": синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление "В ближайшее время этого не будет": синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление
Весна задерживается: снегопады будут атаковать Киев до конца недели Весна задерживается: снегопады будут атаковать Киев до конца недели

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
87 %
751 мм
2.3 м/с
98 %
Лента новостей